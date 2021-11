Qualifs Mondial-2022: les Bleus battent 2-0 la Finlande, non barragiste

L'équipe de France s'est imposée 2-0 mardi à Helsinki en clôture des qualifications au Mondial-2022 avec des buts inscrits en seconde période par Karim Benzema et Kylian Mbappé face à la Finlande, non qualifiée pour le tournoi au Qatar.

Déjà qualifiés, les Bleus ont terminé l'année 2021 sur une note positive, trois jours après avoir décroché leur billet pour le Qatar contre le Kazakhstan (8-0). La défaite de la Finlande profite à l'Ukraine, deuxième du groupe après sa victoire 2-0 en Bosnie-Herzégovine et qualifiée pour les barrages prévus en mars 2022.

Les Pays-Bas qualifiés, l'Ukraine et la Turquie en barrages

Les Pays-Bas ont fait le nécessaire pour conserver leur première place et se qualifier directement pour le Mondial-2022 mardi tandis que la Turquie et l'Ukraine devront passer par les barrages. Au terme d'un match fermé et tendu, les Néerlandais ont fini par l'emporter 2-0 face à la Norvège, sur une frappe lourde de Bergwijn (84e) et un contre conclu par Depay (90e+1), synonymes de billet direct pour la Coupe du monde au Qatar 2022 (21 novembre - 18 décembre).

Le miracle n'a pas eu lieu pour la Norvège, qui devait absolument l'emporter pour espérer décrocher une des deux premières places, en comptant sur une performance moins bonne que la sienne de la Turquie. Mais les Turcs se sont octroyé la place de barragiste en s'imposant sur le terrain du Monténégro 2-1 et conservent leurs chances de participer au Mondial.

Dans le groupe D, l'Ukraine a chipé la deuxième place à la Finlande, battue à domicile 2-0 par les champions du monde français, déjà qualifiés. Les Bleus l'ont emporté grâce à un but de Karim Benzema et une superbe frappe enroulée de Kylian Mbappé. Les Ukrainiens sont eux venus à bout de la Bosnie 2-0, un succès suffisant pour devancer les Finlandais d'une longueur avec 12 points et ainsi prendre part aux barrages en mars.

Le pays de Galles s'est lui assuré de sa deuxième place dans le groupe E en accrochant la Belgique 1-1 à Cardiff, Kieffer Moore répondant à Kevin de Bruyne. Les Gallois devancent la République Tchèque, victorieuse de l'Estonie 2-0 dans ce même groupe, qui verra néanmoins aussi les barrages, auxquels elle s'est qualifiée par l'intermédiaire de la Ligue des Nations.