Feu vert pour Vanheusden, Lukaku et Doku, pas pour Batshuayi et Tielemans

Ils étaient tous les cinq absents du dernier rassemblement des Diables. Romelu Lukaku, Jérémy Doku, Zinho Vanheusden, Michy Batshuayi et Youri Tielemans en ont profité pour poursuivre leur traitement ou peaufiner leur revalidation.

Les nouvelles ne sont pas encore bonnes pour les deux derniers cités. Youri Tielemans (mollet) n’est pas encore apte et il manquera le choc entre Leicester City et Chelsea ce samedi. Quant à Michy Batshuayi (cuisse et dos), il a effectué un petit séjour de revalidation en Angleterre mais est rentré en Turquie avec une infection des amygdales.

Le Besiktas devra donc se passer de ses services samedi. En revanche, Romelu Lukaku (cheville), Jérémy Doku (genou) et Zinho Vanheusden (cuisse) vont mieux. Big Rom, qui a commencé la semaine par des séances individuelles, reste toutefois très incertain pour ce week-end.

Les deux autres, absents depuis plusieurs semaines, pourraient par contre être prêts pour effectuer leur grand retour. Doku face à Montpellier samedi soir, Vanheusden contre la Roma dimanche.