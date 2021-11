Vers un retour de Messi au Barça? Laporta ne ferme pas la porte!

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Et si la Pulga retournait au FC Barcelone? Cette semaine, Joan Laporta n'a pas définitivement fermé la porte à Lionel Messi. Interrogé sur l'arrivée de Dani Alves, première recrue de l'ère Xavi, le président du FCB a été très ouvert sur le retour de Messi... et Iniesta en Catalogne.

"Je ne l'exclus pas", a-t-il répondu ce mercredi. "C'est arrivé avec Dani, qui a déjà dit que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a aussi fait un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour l'instant ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais."

Bien évidemment, les deux anciennes coqueluches du Camp Nou se rapprochent forcément d'une fin de carrière. Iniesta a désormais 37 ans. Il évolue actuellement au Vissel Kobe, le club de Thomas Vermaelen. Dans ce championnat mineur, le virtuose a planté cinq goals et offert trois passes décisives en 21 rencontres. Longuement blessé, il a désormais retrouvé son niveau. Même s'il a forcément perdu de sa superbe.

Pour sa part, Leo Messi ne semble pas avoir oublié le FCB. Après son divorce forcé avec son club de coeur, le mariage entre Leo Messi et le PSG est loin d'être idyllique. Bien sûr, Leo reste Messi. Il a tout de même inscrit un but stratosphérique contre Manchester City et a fait trembler trois fois les filets en autant de rencontres de C1. Mais il est toujours resté muet sur la scène nationale.

Présent aux côtés de Laporta, Dani Alves a également révélé que ce serait un rêve de rejouer avec le sextuple Ballon d'Or. "Que puis-je dire? Donnez-moi quelques heures, et je vais le chercher. Je n'ai jamais eu à mes côtés ni observé un coéquipier aussi fort. Les grands joueurs nous manquent toujours. Ce serait incroyable de le revoir ici. Malheureusement, il ne peut pas être là. J'encourage tous les anciens joueurs à revenir."