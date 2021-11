Kevin De Bruyne positif au Covid-19

On le savait depuis ce jeudi soir: un Diable rouge a été testé positif au Covid après le match contre le pays de Galles, mardi. Et alors que Kevin De Bruyne avait raté l'entraînement avec Manchester City, Pep Guardiola a confirmé que son joueur était bel et bien en quarantaine: "Malheureusement, Kevin a été testé positif en Belgique et il ne sera de retour que dans dix jours".



Le médian loupera au minimum les matches contre Everton et le PSG, et peut-être aussi la réception de West Ham, le 28 novembre.



Les autres Diables ont probablement subi des tests également, en tant que "cas contact". Mais pour l'instant, aucun autre joueur ne semble concerné.