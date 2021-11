Belges à l'étranger: Benteke double buteur dans un match spectaculaire (VIDEO)

EN ANGLETERRE

Benteke double buteur avec Crystal Palace

Christian Benteke a brillé avec son club de Crystal Palace samedi en inscrivant un doublé lors du partage 3-3 des siens sur la pelouse de Burnley pour le compte de la 12e journée de Premier League. Après avoir trouvé le chemin des filets contre l'Estonie, le Diable Rouge a continué sur sa lancée avec un doublé contre les Clarets, ses 3e et 4e buts de la saison. Il a d'abord permis aux siens de prendre l'avantage dès la 8e minute (0-1) avant de remettre son équipe à égalité à quelques minutes de la mi-temps (36e, 2-2).

Dans le même temps, Steven Gerrard a fêté de la meilleure des manières sa première à la tête d'Aston Villa en s'imposant 2-0 contre le Brighton de Leandro Trossard, sur la pelouse toute la rencontre. Ollie Watkins (84e) et Tyrone Mings (88e) ont été les buteurs du jour pour les Villans.

Wolverhampton l'a emporté 1-0 contre West Ham grâce à Raul Jimenez, buteur à la 58e minute. Leander Dedoncker a débuté la rencontre sur le banc et est monté au jeu à trois minutes du terme.

Au classement, Crystal Palace et Christian Benteke occupent la neuvième place avec 16 unités, à une longueur de Leandro Trossard et Brighton. Grâce à sa victoire, Wolverhampton pointe au 6e rang avec 19 points.

Leicester et Castagne battus 0-3 par Chelsea, Tielemans et Lukaku absents

Timothy Castagne était le seul Diable Rouge présent sur la pelouse du King Power Stadium, où Leicester s'est incliné 0-3 face à Chelsea samedi après-midi dans le cadre de la 12e journée de Premier League. Youri Tielemans et Romelu Lukaku, tous deux blessés à la cheville, manquaient à l'appel. Blessé face à Leeds il y a une dizaine de jours, Tielemans devrait être de retour "pour Noël", selon son entraîneur Brendan Rodgers. Lukaku , qui n'a plus joué depuis la victoire 4-0 de Chelsea contre Malmö en Ligue des Champions le 20 octobre, pourrait revenir la semaine prochaine. Il est cependant incertain pour le choc contre la Juventus mardi.

Chelsea est en tête du classement avec 29 points, 6 de plus que Manchester City et West Ham. Leicester est 12e avec 15 unités.

EN ALLEMAGNE

Vainqueurs de Stuttgart, Dortmund et ses Belges reviennent sur le Bayern Munich

Le Borussia Dortmund, avec Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Axel Witsel pendant tout le match, a parfaitement profité de la défaite du Bayern Munich en battant Stuttgart et Orel Mangala sur le score de 2-1 lors de la 12e journée de Bundesliga. Une victoire qui permet aux Borussen de revenir à un point du Bayern Munich. Tout avait bien débuté pour le BVB avec l'ouverture du score du Néerlandais Donyell Malen qui inscrivait son premier but en championnat à la 56e minute de jeu, (0-1) mais les visiteurs égalisaient à peine sept minutes plus tard par l'entremise de Roberto Massimo (1-1). Les Borussen pouvaient cependant compter sur leur capitaine Marco Reus qui inscrivait le but de la victoire à cinq minutes du terme pour assurer les trois points (85e, 2-1).

Dans le même temps, Wolfsbourg, avec Koen Casteels et Sebastiaan Bornaux titulaires, a partagé sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld (2-2). Sur le banc au coup d'envoi, Dodi Lukebakio est rentré au jeu à la 61e minute de jeu avant de délivrer un assist une minute plus tard à Wout Weghorst pour permettre aux Loups de revenir à 2-1. Ces derniers arrachaient le point du partage grâce à l'ancien joueur d'Anderlecht Lukas Nmecha (63e, 2-2). Le même Nmecha a été remplacé par Aster Vranckx à deux minutes du terme. Du côté de Bielefeld, Nathan De Medina est entré au jeu à la 66e minute de jeu.

Tout comme le Club de Bruges, battu ce vendredi à Malines, le RB Leipzig a préparé sa rencontre de Ligue des Champions par une défaite 2-0 à Hoffenheim.

Au classement, Dortmund (27 points) revient à une unité du Bayern Munich. Wolfsburg occupe la cinquième place avec 20 unités alors que Stuttgart et Bielefeld sont respectivement 16e et 17e.

EN TURQUIE

Basaksehir et Chadli, à l'assist, enchaînent une cinquième victoire consécutive

Il n'y a rien qui semble pouvoir arrêter Basaksehir en Süper Lig turque pour l'instant. Le club de Nacer Chadli s'est imposé 2-1 samedi après-midi contre Sivasspor, enchaînant avec une cinquième victoire consécutive, synonyme de top 4 au classement. Après 24 minutes de jeu, ils avaient déjà pris un avantage définitif en menant 2-0 via Fredrik Gulbrandsen (17e) et Mahmut Tekdemir (24e). L'ancien attaquant d'Anderlecht, Stefano Okaka, était à l'assist pour le 1-0. Nacer Chadli, quant à lui, délivrait l'offrande sur le second but des siens. Pedro Henrique a ramené ses couleurs dans le match sur pénalty peu avant l'heure de jeu, mais le score n'a plus évolué.

Avec 21 points sur 39, Basaksehir occupe la quatrième place. De son côté, le champion en titre Besiktas pointe à la septième place avec une unité de retard sur la formation de Chadli et cherchera à empocher les trois points à Alanyaspor samedi à 17h, sans Michy Batshuayi, toujours blessé.