Grâce à deux buts dans les dix premières minutes, Charleroi ramène trois points du Cercle Bruges (1-2)

Les Carolos sont parvenus à faire oublier la lourde défaite face à l'Union même s'ils auraient pu tuer la rencontre plus tôt.

Deux semaines après la cuisante défaite face au promu unioniste, Charleroi est reparti de l'avant en venant à bout du Cercle Bruges (1-2). Les Carolos ont connu dix premières minutes de folie avant de gérer leur avance même s'ils se sont faits peur dans les dernières minutes de la rencontre après la réduction du score.

Il faut moins de deux minutes aux Carolos pour ouvrir la marque. Morioka, servi par Descotte, s'avance trop facilement dans la défense brugeoise qui laisse frapper le Japonais. Son tir à ras du sol trompe Didillon. Dans la foulée, les Brugeois se sont créés une première occasion mais les Carolos ont doublé la mise dès la 8e minute. Sur un coup franc de la gauche botté par Kayembe, Bessilé est au bon endroit pour reprendre le ballon après un beau mouvement en un temps des Carolos.

Forts de leurs deux buts d'avance après dix minutes, les Carolos ont géré tranquillement leur avance dans le restant de la première période. Si Kayembe était proche du troisième but, le Cercle se réveillait avec des frappes de loin de Matondo mais sans inquiéter Koffi.

En seconde période, les Zèbres ont reculé et ont laissé les Brugeois véritablement entrer dans leur rencontre. Grâce à Matondo et Denkey notamment, les hommes d'Yves Vanderhaeghe parvenaient à se montrer dangereux à l'une ou l'autre reprise. Mais la plus belle occasion de la seconde période est venue des pieds d'Ali Gholizadeh, dont la frappe enroulée a heurté le montant de Didillon.

Avant que les Brugesois ne réduise la marque à une minute de la fin du temps réglementaire grâce à une tête de Daland consécutive à un coup franc botté par Velkovski. Avec encore cinq minutes à jouer, les Brugeois ont tout donné pour égaliser mais le score ne bougera plus. Les Carolos ont tenu bon et ramènent les trois points de ce déplacement à Bruges. Une victoire qui permet aux Carolos de revenir aux portes du top 4.