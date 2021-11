Accueil Sports Football Les Rouches sautent sur les occasions Le Standard a marqué à la suite d’un but contre son camp, mais il a rarement eu autant d’occasions cette saison. ©BELGA Frédéric Bleus

Ce n’est arrivé que trois fois cette saison et c’est la première fois que le Standard gagne. Samedi, contre Eupen, les Rouches ont cadré six envois. C’est autant que contre Louvain (2-2) et contre l’Antwerp (2-5). On connaît...