Après De Bruyne, deux autres Diables rouges également positifs au Covid-19

Kevin De Bruyne n'est plus le seul Diable en quarantaine. Coup sur coup, Dortmund et Wolfsburg ont annoncé que Thorgan Hazard et Koen Casteels avaient été testés positifs au Covid.



Thorgan Hazard a encore disputé 90 minutes de la rencontre entre Dortmund et Stuttgart (2-1) samedi en Bundesliga. "Il n'a eu aucun contact avec l'équipe, ni dimanche ni lundi, et s'est directement placé en quarantaine", ont précisé les Borussen dans leur communiqué.

"Tous les membres de l'équipe et de l'encadrement étant totalement vaccinés ou rétablis, aucune autre mesure d'isolement n'est nécessaire", a encore ajouté le club allemand. Thorgan Hazard manquera aussi le match de championnat à Wolfsburg samedi mais espère pouvoir revenir le 4 décembre à l'occasion du duel au sommet contre le Bayern Munich.

De son côté, Wolfsburg a annoncé que Casteels ne jouerait pas contre Séville, ce mardi en Champions League. "Le gardien international belge a été placé en quarantaine à son domicile après avoir été testé positif au coronavirus. Casteels, qui est bien vacciné deux fois, a souffert de symptômes dimanche soir. L'ensemble des autres membres de l'équipe et du staff ont été testés négatif", a précisé le club.