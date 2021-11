Thomas Tuchel fait planer le doute concernant Romelu Lukaku

L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a forcément abordé le sort de Romelu Lukaku, blessé à la cheville depuis un mois et incertain pour le choc contre la Juventus mardi soir lors de la 5e journée de Ligue des Champions.

Le technicien allemand prendra sa décision au dernier moment. "Je ne suis pas encore sûr concernant Romelu", a lancé Tuchel en conférence de presse à la veille du choc entre les deux premiers du groupe H. "Nous avons encore un entraînement. Dimanche, il était présent avec le groupe à l'entraînement et ça s'est visiblement bien passé. Nous verrons comment il réagit. Il a rendez-vous avec le staff médical, médecins et docteurs, pour observer sa réaction et aborder la prochaine séance d'entraînement."

"Nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe de 20 joueurs. Peut-être pourra-t-il jouer les dernières minutes mais c'est le maximum que nous pouvons espérer de la situation actuelle", a encore précisé Tuchel au sujet du Diable Rouge, qui n'a plus joué depuis la victoire 4-0 de Chelsea contre Malmö en Ligue des Champions le 20 octobre.

Le technicien a aussi évoqué l'impact des blessures sur son secteur offensif. Outre Lukaku, Timo Werner a été sur la touche pendant près d'un mois et devrait faire son retour mardi. "Nous avons toujours des options. Quand nous ne jouons ni avec Romelu ni avec Timo, nous essayons de trouver des solutions. Mais c'est pour ça que nous sommes là et que nous avons un large effectif."

Outre Lukaku, Kai Havertz est aussi incertain alors que Mateo Kovacic est toujours blessé. Sorti en cours de match samedi à Leicester, l'Italien Jorginho sera bel et bien de la partie.