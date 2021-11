Ramos et Messi, un conflit enterré : "Sergio est une personne formidable"

Une décennie de Clasicos laisse forcément des traces. Lorsque le PSG a acté l'arrivée simultanée de Lionel Messi et Sergio Ramos, des questions sur leur entente se sont posées. S'ils n'ont pas encore évolué ensemble en match officiel en raison des soucis physiques de l'Espagnol, l'ancien barcelonais a tenu à vanter les qualités de son nouveau coéquipier lors d'une interview au journal Marca.

"Au début, c'était bizarre, après tant d'années de rivalité, en tant que capitaines du Barça et de Madrid, après tant de Clasicos joués, tant de combats sur le terrain. Nous nous sommes toujours beaucoup respectés, même si nous avons été de grands rivaux dans ces Clasicos. Petit à petit, il intègre l'équipe et j'espère qu'il jouera le plus rapidement possible, car il sera fondamental pour atteindre nos objectifs."

L'Argentin a reconnu que leurs relations avant leur venue à Paris étaient fraîches. "Je le connaissais déjà, mais il est vrai que nous n'avions pas eu de grandes discussions. J'avais déjà une idée de qui il était. Et maintenant que nous avons pu nous côtoyer davantage à Paris, j'ai vu que c'était une personne formidable."

L'ancien barcelonais s'est également exprimé sur l'avenir incertain à Paris de Kylian Mbappé que l'on annonce au Real Madrid la saison prochaine. "Lui seul sait ce qu'il a dans la tête et ce qu'il va faire, affirme Messi. Je peux seulement dire que je suis heureux qu'il soit resté ici cette année. C'est un joueur très important pour nous et pour les objectifs que nous avons. Il est à cent pour cent concentré sur ces objectifs. Puis il décidera de ce qu'il fera à la fin de la saison. La vérité est que je ne sais pas ce qui va se passer."