Champions League: Leipzig ouvre rapidement le score face à Bruges, Saelemaekers défie Carrasco (MULTILIVE)

Dans le groupe A, Bruges tentera de valider son ticket pour passer l'hiver européen. Un petit nul face à Leipzig suffit aux hommes de Philippe Clément pour décrocher, au pire, la troisième place synonyme de qualification pour la prochaine épreuve de l'Europa League. L'autre rencontre du groupe verra le PSG et ses galactiques se déplacer à Manchester City.

Dans le groupe C, les Belges de Dortmund auront un match capital face aux Portugais du Sporting pour tenter de décrocher la deuxième place du groupe. Portugais et Allemands pointent à la deuxième et troisième place avec six unités de part et d'autre.

Enfin, dans le groupe B, les Milanais d'Alexis Saelemaekers rendent visite à l'Atlético de Yannick Carrasco tandis que Liverpool, qualifié, reçoit son dauphin Porto.

Les compos :

