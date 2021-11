Affaire de la sextape: Karim Benzema jugé coupable et condamné à un an de prison avec sursis

Ce matin, nous vous annoncions que Karim Benzema allait connaître son jugement ce mercredi. Et il n'est pas favorable pour l'attaquant tricolore. Benzema est condamné à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage. C'était l'amende maximale requise.

Coup dur donc pour l'attaquant qui par son avocat, a déjà annoncé qu'il allait faire appel. "Il a été clairement énoncé par le tribunal que K. Benzema n'était pas au courant des manœuvres préalables. (...) On est assez sidéré par ce jugement. L'appel s'impose. Il sera innocenté à hauteur de cet appel", a-t-il expliqué.

Karim Benzema n'était pas le seul prévenu à la barre. Zenati, récidiviste, est condamné à 15 mois de prison, une peine qui sera aménagée, et 3.000 euros d'amende. Houass prend 18 mois de prison avec sursis. Angot est condamné à deux ans de prison, peine qui sera aménagée. Quant à Zouaoui, il écope de deux ans et demi de prison, peine non aménageable et donc avec mandat de dépôt, et 3.000 euros d'amende.

Plus d'infos à suivre....