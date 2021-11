Manchester United tiendrait son nouveau coach !

Depuis ce lundi, Manchester United est à la recherche de l'oiseau rare. Et il semblerait bien que les Red Devils aient trouvé chaussure à leur pied. Selon plusieurs médias anglais dont The Athletic, Ralf Rangnick aurait été choisi pour devenir le nouveau coach des Mancuniens.

L'ancien homme fort du projet Red Bull à Salzbourg et Leipzig est en poste du côté du Lokomotiv Moscou. Il officie en tant que responsable des sports et du développement au sein du club moscovite. Respectueux, il ne souhaiterait pas partir comme un voleur en Angleterre et a demandé à ses dirigeants s'ils pouvaient le libérer.

Ancien coach d'Hoffenheim et de Schalke 04, il est un des précurseurs du "Gegenpressign" cher à Thomas Tuchel ou Jürgen Klopp. Cependant, son arrivée en Premier League ne serait pas prévue pour ce week-end. Le délai est trop court pour obtenir un contrat de travail outre-Manche. Quoi qu'il arrive, il ratera donc le choc contre Chelsea de ce dimanche.

Si le Lokomotiv accepte la résiliation de contrat, l'Allemand de 63 ans pourrait coacher son premier match jeudi prochain contre Arsenal.