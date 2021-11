Bruges peut trembler: cinq joueurs de Leipzig positifs au Covid !

Ce mercredi, le RB Leipzig a littéralement humilié le Club de Bruges 0-5. Une victoire allemande largement méritée qui amoindrit encore les chances des Blauw en Zwart de passer l'hiver européen.

Autre mauvaise nouvelle: Bruges peut aussi craindre plusieurs cas Covid. En effet, L'Équipe annonce que cinq joueurs de Leipzig sont infectés par le virus. Ainsi, en plus de Yussuf Poulsen annoncé positif plus tôt dans la journée, Willi Orban, Hugo Novoa et le Français Mohamed Simakan sont également positifs et forfaits. À ces forfaits s'ajoutent ceux de Gulasci et l'entraîneur Marsch.

Espérons pour le Club, qui est dans une très mauvaise dynamique en Pro League après sa défaite à Malines, ne subira pas une autre vague de contaminations.