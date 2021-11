Accueil Sports Football Messi a soulevé son septième Ballon d'Or: un succès historique mais polémique Leo Messi devance Robert Lewandowski d’une courte tête. L’Argentin triomphe une nouvelle fois, mais sans faire l’unanimité. ©AFP Simon Hamoir Spécialiste Football étranger



Et de sept ! Déjà détenteur du record de Ballons d’or remportés, Lionel Messi entre encore un peu plus dans la légende. L’Argentin (613 points) devance in extremis Robert...