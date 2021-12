Eupen réussit une remontée extraordinaire, OHL surprend Westerlo, La Gantoise assume son statut de favori, Courtrai inflige une 5e défaite consécutive à Ostende

Un doublé de Gano (23e et 36e) pour les Flandriens et un triplé de Prevljak (71e, 81, 94e) pour les Pandas ont animé la rencontre. Zulte Waregem a pris les commandes et assis son autorité en première mi-temps. Après une occasion en or manquée par Kutesa (20e), Gano a ouvert le score pour les visiteurs de la tête, après avoir été trouvé par un centre de Fadera derrière les défenseurs (0-1, 22e). L'attaquant a remis le couvert à dix minutes de la mi-temps en reprenant de la tête un centre millimétré de Dompé, alors qu'il était tout seul au point de penalty eupenois (0-2, 36e).

Dominé en première mi-temps, Eupen est revenu dans la course dans les trente dernières minutes. Après un arrêt manqué de Bossut, Prevljak a bondi pour pousser le ballon par-dessus le gardien et ouvrir le compteur des Germanophones (1-2, 68e). L'égalisation est venue à la suite d'un corner mal négocié par la défense de Zulte Waregem: Prevljak s'est à nouveau illustré en étant à la réception d'un centre en retrait aux 6 mètres (2-2, 81e), forçant ainsi les prolongations.

Les Pandas ont finalement pris l'avantage pour la première fois au début des trente minutes de jeu supplémentaires: Prevljak s'est offert un triplé d'une volée sur un service en louche de Peeters (3-2, 94e). Ce but d'avance a suffi aux Eupenois pour résister pendant les vingt-cinq dernières minutes et assurer la qualification pour les quarts de finale.

OHL surprend Westerlo dans les ultimes minutes et file en quarts de finale

Mercredi soir, Oud Heverlee Louvain a remporté la victoire, 2-3 sur la pelouse de Westerlo, le leader de la D1B, en huitième de finale de la Coupe de Belgique de football. La qualification est tombée dans les ultimes minutes de la rencontre avec deux réalisations louvanistes. La rencontre a débuté de manière mouvementée avec une double carte rouge pour Mabea et Mercier (17e) à la suite d'une échauffourée. A dix contre dix, Westerlo a pris l'ascendant quelques minutes plus tard via Remmer (1-0, 22e).

En deuxième mi-temps, De Norre a mis les équipes à égalité (1-1, 55e) avant que Bernat ne replace Westerlo aux commandes (2-1, 67e). La situation s'est retournée en toute fin de match. D'abord, Schrijvers a marqué le but égalisateur pour Louvain (2-2, 89e), puis Maertens a offert la qualification aux siens au bout du suspense (2-3, 90e+3).

La Gantoise assume son statut de favori à Lommel et accède aux quarts de finale

Mercredi soir, La Gantoise a éliminé Lommel en huitième de finale de la Coupe de Belgique de football. Elle a signé une victoire sur le score de 0-2 dans le Limbourg. Lommel, dernière équipe de 1B en lice après l'élimination de Westerlo plus tôt dans la soirée, n'a pas su réaliser de miracle à domicile. Les hommes de Peter van der Veen se sont inclinés face aux Buffalos, 0-2, après un doublé de Julien De Sart. Le médian gantois a ouvert le score à la 18e minute et a doublé la marque sur penalty, à la 76e.

Courtrai inflige une 5e défaite consécutive à Ostende et rejoint les quarts de finale

Mercredi soir, Courtrai a éliminé Ostende en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football sur le score de 1-0. Ostende, qui restait sur quatre défaites consécutives en match officiel, n'a pas pu profiter de la Croky Cup pour lancer une dynamique positive. Les Côtiers se sont inclinés au stade des Éperons d'Or à la suite d'un but de Gueye (52e) servi par D'Haene. Selemanie avait manqué un penalty en tout début de rencontre pour Courtrai (4e), mais son échec s'est finalement avéré sans conséquence.

Courtrai accède aux quarts de finale de la Coupe de Belgique où l'attendent Anderlecht, Eupen, OHL et La Gantoise.

Storm et Malines viennent à bout du Cercle en prolongations

Malines s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique de football. Le KVM a remporté à domicile son huitième de finale aux dépens du Cercle Bruges, 2-1, après prolongations. Le Cercle Bruges qui était entraîné pour la première fois par l'Autrichien Dominik Thalhammer, engagé dimanche en remplacement de Yves Vanderhaeghe, s'est mis dans de bonnes conditions en prenant l'avantage en première mi-temps via Somers (29e, 1-0), mais les Malinois ont répondu grâce au toujours jeune (38 ans) Igor de Camargo (66e, 1-1), une minute après son entrée au jeu, pour récompenser une deuxième mi-temps à leur avantage.

C'est donc en prolongations que la décision s'est faite, avec un but au bout du suspense de Nikola Storm (117e) qui a offert la qualification pour les quarts de finale à Malines.