Les Belges à l'étranger: nouveau but de Mertens avec Naples (VIDEO)

FRANCE:

Matz Sels a défendu les cages de Strasbourg dans la victoire des siens face aux Girondins de Bordeaux, 5-2, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les buts ont été inscrits par Hwang (7e), Thomasson (22e), Gameiro (43e, sur pénalty), Ajorque (45e+1 et 65e), Lienard (48e) et Elis (57e). Grâce à cette victoire, Strasbourg reste au contact des places européennes, en 6e position avec 23 points.

ITALIE:

Mercredi soir, le Napoli de Mertens et le Milan de Saelemaekers étaient à l'affiche de la 15e journée de Serie A, dans un duel à distance pour la tête du championnat. 'Ciro' Mertens s'est à nouveau illustré avec un but contre Sassuolo. Le Napoli a fait la mauvaise affaire de la soirée en concédant un match nul, 2-2, en déplacement à Sassuolo. Les leaders de la Serie A avaient pris l'avantage en deuxième période grâce à Fabian Ruiz (51e), puis doublé leur avance avec un nouveau but de Dries Mertens (60e). Sassuolo a pourtant réussi à revenir dans le match grâce à Scamacca (72e) puis Ferrari (89e), avant d'infliger des sueurs froides aux Napolitains avec un dernier but finalement refusé après intervention de l'arbitrage vidéo (90e+3). Dries Mertens a quitté le jeu à la 66e, après avoir inscrit son 4e but en 3 matchs de championnat.

L'AC Milan profite de ce petit ralentissement napolitain après sa victoire 0-3 au Genoa. Avec un but d'Ibrahimovic (10e) et un doublé du nouveau héros milanais Junior Messias (45e+2 et 61e), le Milan revient au classement à une longueur du leader napolitain, qui compte 36 points. Côté Belges, Zinho Vanheusden a fait son retour en tant que titulaire dans la défense génoise après plus de deux mois d'absence et a disputé tout le match. Chez les Milanais, Alexis Saelemaekers a débuté la rencontre sur le banc et est monté à la 77e minute à la place de Tonali.

Bologne, avec Arthur Theate, s'est imposé 1-0 à domicile face à l'AS Rome, dans le cadre de la 15e journée de Serie A. Le jeune Diable Rouge a disputé toute la rencontre au cœur de la défense bolognaise, et a pu compter sur un but de Svanberg (35e) pour s'imposer. Bologne remonte ainsi à hauteur de la Juventus avec 24 points, en 8e position.

ESPAGNE:

Le Real Madrid s'est imposé 1-0 face à l'Athletic Bilbao, en match en retard de la 9e journée de la Liga. Le Real a conforté sa 1re place au classement de la Liga en empochant les trois points contre Bilbao avec un nouveau but, le douzième en championnat, de Karim Benzema (40e). Thibaut Courtois était titulaire pour défendre les filets madrilènes pendant toute la rencontre, mais Eden Hazard est resté cantonné au banc.

Avec un match de plus que son voisin de l'Atlético, le Real Madrid compte 7 points d'avance sur les Colchoneros, deuxièmes avec 29 points à égalité avec la Real Sociedad de Januzaj.