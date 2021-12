Près de six mois après son malaise, Christian Eriksen reprend prudemment l'entraînement dans son ancien club

L'international danois de 29 ans avait été victime d'un malaise cardiaque lors du match entre le Danemark et la Finlande à l'Euro 2020. Réanimé sur le terrain, le joueur danois s'était fait placer un défibrillateur sous-cutané à l'hôpital quelques jours plus tard.

Depuis, Eriksen ne peut jouer pour son club de l'Inter Milan, les autorités italiennes interdisant de jouer avec un tel appareil.

"Il nous a approchés et il s'entraîne maintenant pour lui-même. Il est en terrain connu et il vit au coin de la rue", indique un responsable d'OB Odense, club dont Christian Eriksen a porté le maillot de 2005 à 2008 avant de passer à l'Ajax Amsterdam. Il avait ensuite été transféré à Tottenham en 2013 et à l'Inter en 2020.