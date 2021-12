Le problème de luxe d'Ancelotti avec Courtois: "Parfois je lui demande de laisser passer un ballon à l'entraînement, pour donner confiance à nos attaquants"

Face à l'Athletic Bilbao, le Real s'est imposé sur le plus petit écart. Et Courtois n'y est pas pour rien.

Décidément, Thibaut Courtois est en grande forme ! Le Real Madrid enchaîne les victoires et a confirmé son break d'avance en tête de la Liga en s'imposant ce mercredi face à l'Athletic Bilbao sur un but de Karim Benzema.



Mais cette victoire 1-0 n'aurait pas été possible sans les deux arrêts de Thibaut Courtois sur les deux seuls tirs cadrés adverses. Et notamment sur cette tête à bout portant de Raul Garcia en première période, sur laquelle notre compatriote réussit le geste parfait pour éviter le 0-1.









De quoi ravir Carlo Ancelotti qui ne s'est pas fait prier pour féliciter son gardien: "Il joue vraiment à un haut niveau en ce moment. Parfois, je lui dis d'en laisser passer une de temps en temps pour donner confiance à nos attaquants."





"Le Real a un saint dans son but"



La presse madrilène a de nouveau apprécié la prestation du Diable rouge. Dans Marca, Courtois est d'ailleurs le seul à avoir reçu trois étoiles: "Il n'a rien laissé passer et a de nouveau récolté trois points pour son équipe avec deux arrêts cruciaux. Bilbao méritait un match nul mais le géant belge a fait des miracles comme il en fait deux ou trois par match ces derniers temps. Le Real a un saint dans son but."