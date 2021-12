Accueil Sports Football Siquet rapportera jusqu’à 7 millions au Standard Le latéral droit de 19 ans a signé pour 4,5 ans à Fribourg et quittera le Standard en janvier. ©BELGA Maxime Jacques (avec K. S.)

Six matchs en un mois. Et peut-être un septième si les Liégeois éliminent le Beerschot et se qualifient pour les quarts de finale de Croky Cup ce jeudi...