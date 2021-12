Courtois persiste et signe: "Je suis toujours convaincu qu'on reverra le meilleur Eden Hazard au Real"

En grande forme, Thibaut Courtois a accordé une interview à nos confrères du Laatste Nieuws et de VTM. L'occasion pour lui de revenir sur les éloges reçues de la part de la presse espagnole et de Carlo Ancelotti, ces derniers jours: "Cela fait quelques temps que je suis en forme. J'étais déjà très bon la saison dernière. Mais on en parle beaucoup ces jours-ci. Cela dit, je prends toujours avec du recul ce que peuvent dire les médias. D'ailleurs, je ne lis ces articles que si mes amis me les envoient."



Et de reprendre: "Ce qui me fait surtout plaisir, c'est quand Carlo Ancelotti me compare aux autres grands gardiens qu'il a entraînés. Et quand il me demande de laisser passer quelques ballons aux entraînements pour donner confiance à nos attaquants (rire)."



Comme à chaque interview confiée à la presse belge, Courtois a été questionné sur la forme d'Eden Hazard. Sa réponse ne change pas: "Nous reverrons le meilleur Eden au Real, j'en suis vraiment convaincu. Je sais ce que c'est de souffrir d'une grippe intestinale, j'avais été remplacé à la mi-temps contre Bruges à cause de ça. Ca ne sert à rien de forcer, Eden aura suffisamment de matches pour se montrer dans les semaines à venir."