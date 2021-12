Le 800e de Ronaldo et un but insolite des Gunners: ManU-Arsenal a régalé les fans de foot (VIDEOS)

Si vous demandez à Pelé, il vous dira qu'il a inscrit 1283 buts dans sa carrière. Mais la légende brésilienne compte les matches amicaux et le championnat de Sao Paulo. En matches officiels, le roi plafonnerait à 767 buts. Cela fait donc quelques semaines qu'il a été dépassé par Cristiano Ronaldo, auteur de 45 buts rien qu'en 2021.



Ce jeudi soir, CR7 a même dépassé la barre symbolique des 800 roses plantées puisque son doublé contre Arsenal (score final: 3-2) a permis aux supporters mancuniens d'assister à ses 800e et 801e réalisations, du jamais vu. A 37 ans, il semble peu probable que le Portugais soit en mesure de viser les 1000. Mais quand on connaît sa soif de records, on n'oserait jurer de rien.









Le détail des buts de Ronaldo:



Sporting CP: 5

Real Madrid: 450

Juventus: 101

Manchester United: 130

Portugal: 11







Un but insolite pour Smith Rowe

Ce même match a été le théâtre d'un fait de jeu plutôt rare lorsque le jeune Emile Smith Rowe a ouvert le score alors que David De Gea était au sol. Mais peut-on valider un but lorsque le gardien est dans l'incapacité de défendre sa cage ? Selon le VAR: oui ! Pour la simple et bonne raison que c'est Fred (un équipier de De Gea, donc) qui avait commis la "faute" sur son gardien...