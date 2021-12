Luka Elsner : " On peut remercier notre gardien ce soir"

Pierre Bourdin : "On s'est bien rattrapé par rapport au match de ce week-end contre Zulte. On a bien commencé le match. On a eu de bonnes occasions, mais on n'pas su les marquer et on se fait punir derrière. Si l'homme du match est le gardien adverse, c'est qu'on a quand même fait un bon match. Cela fait 3-4 semaines qu'on joue vraiment bien. Le coach a mis ses idées en place, on manque juste encore d'efficacité offensive et défensive. On va travailler là-dessus. Cette rencontre va nous donner de la confiance pour le match de dimanche contre l'Antwerp".

Laurent Henkinet : "On a eu du mal pendant le match. il fallait être là pour l'équipe, j'ai su faire les arrêts qui fallait. J'ai fait ça pour l'équipe. On se cherche encore par moments. On manque aussi de confiance, mais cette victoire va nous faire du bien à ce niveau-à. Moralement, on sort vainqueur aujourd'hui. On est le Standard, on ne doit pas snober une compétition. Chaque victoire est bonne à prendre".

Javier Torrente : "Je suis fier de mes joueurs, je suis content du match. Certe pas content car nous sommes éliminés, mais je ne peux rien reprocher à mes joueurs. On a eu les occasions pour marquer. On doit se concentrer sur le championnat, mais on ne pouvait pas mettre la coupe de côté. On a un match important dans trois jours, il faudra être aussi fort".

Luka Elsner : "On va être honnête, on est passé par un trou de souris. On peut remercier notre gardien ce soir. Ils ont eu des occasions, mais on a su revenir dans le match. On a remis de l'intensité, on a remporté des duels. On a amené beaucoup de fois le ballon dans le rectangle dans de bonnes conditions, mais on n'en a pas profité. J'espère que ça nous donnera un peu de confiance et qu'on enchainera dès ce week-end. On doit maintenant continuer à travailler. Savoir ce qui n'a pas été et le corriger. Ce sera une grande bataille dimanche contre Charleroi".