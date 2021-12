Standard-Charleroi: les Zèbres doublent la marque, les esprits s'échauffent (DIRECT, 0-2)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi est toujours un match intense et tendu. D'autant qu'il oppose deux équipes pas au mieux de leur forme. Les Carolos sortent d'une défaite face à Anderlecht la semaine dernière tandis que les Rouches ont subi la loi de Gand et se sont qualfiés difficellement pour les quarts de la Coupe.

Après un début de rencontre avec peu d'intensité et d'occasions, les Rouches sont les premiers à mettre le nez à la fenêtre mais ne parviennent pas à se montrer réellement dangereux. Et c'est finalement Charleroi qui ouvre la marque sur son premier titre. Après une mauvaise estimation de Dussenne, Gholizadeh se retrouve seul face à Bodart qui sort le grand. Mais Nicholson passait par là pour inscrire son 9e but de la saison. Dans la foulée, Morioka était tout près de doubler la marque sans un nouvel arrêt de Bodart.

Les compos :

Standard : Bodart, Siquet, Dussenne, Laifis, Fai, Bokadi, Raskin, Bastien, Dönnum, Lestienne, Muleka

Charleroi : Koffi, Knezevic, Andreou, Bessile, Ilaimaharitra, Zorgane, Tchatchoua, Kayembe, Gholizadeh, Morioka, Nicholson