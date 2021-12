Colombie: le match décisif pour l'accession en première division fait scandale après des buts (très) suspects (VIDEOS)

Samedi soir, le match entre Llaneros et l'Union Magdalena pouvait encore permettre à ces derniers d'obtenir leur promotion en division 1 colombienne. Pour ce faire, il fallait s'imposer en déplacement pendant que Fortaleza s'incline à domicile contre la lanterne rouge du groupe: Bogota. Un scénario peu probable que personne ne semblait avoir prévu.



Mais voilà, les téléphones semblent avoir chauffé et quand l'Union Magdalena a vu que Bogota dominait Fortaleza contre toute attente, il n'était visiblement plus question de laisser filer cette occasion en or malgré le score de 1-0 en sa défaveur. Deux buts inscrits à la 95e et à la 96e minute ont alors permis aux visiteurs de prendre le dessus sur Llaneros et de chiper le ticket pour la D1 à Fortaleza, sur le gong.



Sauf que ces deux buts sont extrêmement suspects. Sur des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, on y voit les défenseurs de Fortaleza marcher en attendant que leurs adversaires parviennent à marquer.



La manœuvre était tellement grotesque qu'elle s'est vue depuis les tribunes, en direct. Lors du retour aux vestiaires, quelques minutes plus tard, les joueurs locaux se faisaient insulter par leurs propres supporters: "Combien d'argent t'ont-ils donné, fils de p*** ?"









Le club de Llaneros a d'ores et déjà affirmé qu'il mènerait une enquête interne. De leur côté, les internationaux colombiens Cuadrado (Juventus) et Uribe (Porto) parlent respectivement de "manque de respect" et "d'embarras pour le foot colombien".