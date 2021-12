Luis Suarez évoque l'adaptation difficile de son ami Leo Messi au PSG: "Il a du mal avec la météo"

Complices sur le terrain et amis dans la vie, Lionel Messi et Luis Suarez défendent aujourd'hui les couleurs du Paris Saint-Germain et de l'Atletico Madrid. S'ils ne vivent plus dans le même pays, les anciens membres de la fameuse MSN blaugrana sont toujours régulièrement en contact.

Dans une interview accordée à TNT Sports Argentina, le Pistolero a révélé quelques détails intéressants au sujet de l'adaptation du septuple Ballon d'Or en Ligue 1. Si de nombreux observateurs pointent un schéma tactique différent, de nouveaux coéquipiers, une langue inconnue ou une ville bien différente de Barcelone au moment d'expliquer la forme actuelle de la Pulga, l'attaquant de l'Atlético tient une toute autre explication. "Il a du mal à jouer dans le froid et la neige".

En revanche, l'explication de la panne de buts de la Pulga en Ligue 1 se trouve ailleurs selon L'Equipe. D'après le célèbre quotidien sportif français, le clan de l'Argentin commence à douter des capacités de son entraineur et compatriote, Mauricio Pochettino. Le PSG, mené par un trio galactique, peine à produire du beau jeu malgré une première place en championnat et une qualification pour les huitièmes de finale de la Champions League.