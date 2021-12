Pro League: les supporters visiteurs interdits dans les stades jusqu'à la fin de l'année

En réponse aux débordements des supporters constatés, notamment, dimanche lors du duel (arrêté à la 88e) entre le Standard et Charleroi, et l'autre derby, anversois entre le Beerschot et l'Antwerp, la Pro League a décidé "qu'à partir de la prochaine journée de championnat et jusqu'à la fin de l'année civile, plus aucun supporter visiteur ne serait autorisé lors de tous les matchs de Pro League (Jupiler Pro League, 1B Pro League et Coupe de Belgique (Croky Cup) ndlr)". Réunie lundi, la Pro League avait changé son ordre du jour mettant en priorité le dossier des débordements de supporters ayant entaché la 17e journée du championnat de Belgique dimanche.

Le Conseil d'administration a rappelé qu'elle condamnait les événements qui se sont produits dans les stades, rappelant que "les incidents qui ont émaillé les matchs susmentionnés sont extrêmement regrettables. Ils sont les témoins de comportements inacceptables, voire criminels".

"Tant l'analyse des mesures Covid que la politique de sécurité au sens large ont été discutées", a écrit la Pro League dans son communiqué qui a pris une décision.

"Après concertation, le Conseil d'Administration a décidé qu'à partir de la prochaine journée de championnat et jusqu'à la fin de l'année civile, plus aucun supporter visiteur ne serait autorisé lors de tous les matchs de Pro League (Jupiler Pro League, 1B Pro League et Croky Cup). Cette mesure permettra d'instaurer un délai de réflexion autour de nos matchs et, en stoppant temporairement les déplacements en car des supporters visiteurs, aura également un impact sur la circulation du virus que nous pourrons ainsi limiter", peut-on lire dans le communiqué.

La prochaine journée de championnat en Jupiler Pro League débute vendredi avec le duel entre Charleroi et Ostende.

"Au cours des derniers mois, la Pro League a travaillé de manière intensive et constructive avec les différents cabinets et autorités. Nous ne laisserons pas les incidents qui ont eu lieu hier compromettre ces concertations. C'est pour cette raison que ces processus seront intensifiés en mettant l'accent sur l'harmonisation des mesures, l'augmentation des chances d'identifier les auteurs et l'éradication de leur impunité", a ajouté encore la Pro League.