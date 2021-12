PSG-Bruges: les Brugeois s'installent dans le camp parisien (DIRECT, 3-0)

Les Brugeois ont besoin de prendre au moins un point en plus que les Allemands de Leipzig, qui affrontent Manchester City, pour se qualifier pour l’Europa League. Un partage pourrait suffire… mais c’était déjà le cas il y a deux semaines, contre Leipzig.

Et l'entame de match est catastrophique pour les Brugeois. Après deux minutes à peine, Mbappé profite d'un envoi mal repoussé de Mignolet pour inscrire le premier but parisien.

Moins de cinq minutes plus tard, suite à une contre attaque rapide, les Parisiens se retoruvent en supériorité dans le rectangle brugeois et Mbappé n'a aucun mal à planter son deuxième but de la soirée. Dépassés dans le jeu, les Brugeois subissent la loi des joueurs du PSG. Mais après leur entame de folie, les Parisiens semblent quelque peu rassasiés et se procurent moins d'actions dangereuses. Les Blauw-Zwart auraient même pu réduire la marque suite à une belle récupération de De Ketelaere dans le camp français. Mais la frappe de Sandra qui a suivi était trop molle que pour réellement inquiéter Donnarumma.

Mais alors que les Brugeois commençaient à sortir le bout du nez, ils se sont à nouveau faits punir de leurs errements défensifs. Messi, trop seul à l'entrée du grand rectangle, a tout le temps de placer une frappe enroulée, imparable pour Simon Mignolet.