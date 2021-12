"Je voudrais que Messi soit sincère": une semaine après la remise du Ballon d'Or, Robert Lewandowski ne cache pas sa déception

Une semaine après son échec au Ballon d'Or, Robert Lewandowski n'a pu cacher sa déception lors d'un passage à la télévision de son pays. Dans l'émisison "Kanale Sportowym", il a fait quelques confidences qui montrent que le buteur du Bayern a du mal à digérer d'avoir été devancé par Lionel Messi.

"J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire. J'ai un sentiment d'impuissance. Être si proche, rivaliser avec Messi... Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu'il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j'ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste. C'était bien qu'après la cérémonie, nous n'ayons pas eu de match pendant la semaine", a ainsi déclaré l'attaquant polonais, qui a malgré tout encore été le héros du choc de Bundesliga ce week-end face à Dortmund, en s'offrant un doublé (victoire 2-3).

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Lionel Messi avait demandé à ce que le trophée de l'année précédente, qui avait été annulé suite à la pandémie, soit remis à Lewandowski, qui le méritait amplement. Ce dernier a justement réagi à cette sortie de la Pulga dans l'émission télévisée: "Je ne suis pas très enthousiaste à cette idée", a-t-il confié. Avant d'enchaîner: "Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soient pas des mots creux".