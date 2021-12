Le Barça éliminé dès ce soir ? Bayern Munich - FC Barcelone: 0-0 (MULTILIVE)

C'est incontestablement la grande affiche de cette dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions: le Bayern Munich, souvent impitoyable à domicile, reçoit le FC Barcelone qui joue pour sa survie en C1.



Les Catalans, qui n'ont que deux points d'avance sur Benfica (qui les domine à la confrontation directe), doivent s'imposer pour avoir leur sort entre les mains. D'autant plus que les Portugais reçoivent le Dynamo Kiev, déjà éliminé. Une élimination serait historique pour les hommes de Xavi, pour qui jouer l'Europa League serait un véritable affront.



Dans le même temps, Villarreal cherchera à arracher au moins un nul à Bergame, face à l'Atalanta, pour valider son billet pour les huitièmes de finale dans un groupe ou les Young Boys de Berne peuvent encore croire à la troisième place et où Manchester United, qui reçoit les Suisses, est d'ores et déjà qualifié.



Enfin, le suspense est encore total dans le groupe G où Wolfsburg devra battre Lille pour se qualifier, pendant que Salzbourg et le FC Séville se disputeront sans doute le deuxième ticket pour les huitièmes de finale. A moins qu'un nul conjugué à une victoire des Allemands n'élimine les deux équipes ?



Le onze du Bayern: Neuer, Pavard, Upamecano, Sule, Davies, Tolisso, Musiala, Sané, Coman, Muller, Lewandowski

Le onze du Barça: ter Stegen, Alba, Araujo, Lenglet, Dest, Piqué, Busquets, de Jong, Gavi, Dembélé, Depay





Suivez notre multilive dès 21h: