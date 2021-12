Catastrophe en vue pour la Belgique avec le Coefficient UEFA: 13e… et il ne reste que Gand

Les deux victoires d’hier restent insuffisantes pour remonter. Et le fait de n’avoir plus qu’un seul club belge en lice après le nouvel an, Gand, ne va pas arranger nos affaires. En un an, nous avons été dépassés par l’Autriche, l’Écosse et l’Ukraine. Pour rappel, si le prochain champion ira bien en poules de C1, il faut absolument retrouver le Top 10 en mai pour que notre champion 2023 ne doive pas jouer des préliminaires. C’est mal parti.