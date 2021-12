Courtrai émerge contre Oud-Heverlee Louvain

Courtrai, grâce à un but de Faiz Selemani à la 89e minute, s'est imposé 2-1 et a remporté les trois points à l'issue de son duel contre Oud-Heverlee Louvain samedi lors de la 18e journée de D1A.

Les Courtraisiens intègrent le top 8 avec 25 points au compteur alors que l'OHL est 14e (20 pts). La première mi-temps aura été davantage rythmée par les interventions du VAR que celles des gardiens. Une première fois alerté par la vidéo, Jasper Vergoote a d'abord brandi un carton rouge au Courtraisien Ante Palaversa, auteur d'un pied en avant jugé dangereux (3e). Le Louvaniste Sory Kaba a subi le même sort à la 39e minute après un geste maladroit.

Le match s'est emballé lors du second acte. Les locaux ont ouvert le score via Trent Lucas Sainsbury (1-0, 63e) et les Universitaires ont répliqué moins de dix minutes plus tard via Jesse Sekidika (1-1, 72e). Alors qu'on pensait que les deux équipes allaient se quitter sur un partage, Selemani, bien trouvé dans le rectangle, a réalisé un enchaînement contrôle - frappe qui a laissé Runar Runarsson de marbre (2-1, 89e).

Sur le coup de 18h30, Eupen accueillera le Beerschot alors que Saint-Trond recevra le Cercle. En soirée, le RSC Anderlecht ira défier Seraing au Pairay (20h45)