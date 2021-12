Avec Klauss et Donnum au coup d'envoi, les Rouches en quête de rachat au Bosuil (DIRECT à 13h30)

Le Standard doit se racheter. Après la correction subie lors du derby wallon et les incidents insupportables avec ses supporters, les Rouches sont dos au mur. Lâchés par les fans et en manque criant de confiance, les joueurs devront stopper leur spirale négative. Car si les hommes de Elsner se sont qualifiés en Croky Cup, ils restent sur deux raclées en Pro League (Charleroi et Gand) et un triste cinq sur quinze depuis l'arrivée du Slovène à la place de Leye. Ce qui les propulse à une (très) inquiétante treizième place à seulement trois points de Zulte, premier barragiste, et cinq de Eupen qui se situe dans le top 8.

Une situation catastrophique et loin des ambitions du début de saison. D'autant plus que la mission s'annonce ardue ce dimanche. L'Antwerp sort d'une victoire probante en Europe contre l'Olympiacos et d'un 6 sur 6 en championnat. Un sacré client donc. Radja Nainggolan and co auront à coeur de gagner au Bosuil. Une victoire les rapprocherait provisoirement du leader. L'USG, qui joue juste après contre Malines, se situe à quatre points des Anversois qui ne peuvent pas perdre de points en route sous peine de se faire distancier.

Les compositions d'équipe:

L’Antwerp: Butez, De Laet, Nainggolan, Verstraete, Fischer, Yusuf, Vines, Seck, Samatta, Frey

Le Standard: Bodart, Fai, Dussenne, Laifis, Nkounkou, Bope Bokadi, Raskin, Bastien, Amallah, Dønnum & Klauss