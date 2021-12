Le match a dégénéré après une bagarre générale qui a éclaté entre les joueurs du Standard et de l'Antwerp.

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp tourne en bagarre générale (PHOTOS)

La tension est montée d'un cran au Bosuil. Alors que l'arbitre sifflait la mi-temps, Abdoulaye Seck s'est littéralement jeté sur Selim Amallah. Sur les images, on voit le Marocain discuter avec Bjorn Engels. Puis, le Sénégalais s'est fortement énervé et a créé une bagarre générale. Ce qui a découlé sur une carte rouge pour le joueur de l'Antwerp et une jaune pour l'ailier du Standard.

À la mi-temps, Vincenzo Ciuro, présent sur le plateau d'Eleven Sports, a eu quelques éléments de réponses. D’après le match-delegate, des insultes racistes auraient causé l'altercation. Des informations à prendre au conditionnel tant que l'arbitre ne s'est pas exprimé sur le sujet.

©BELGA

©BELGA

©BELGA

©BELGA

©BELGA

©BELGA