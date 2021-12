Les Belges à l'étranger : Alexis Saelemaekers perd des points avec l'AC Milan, 300e but pour Ibrahimovic

Ça aurait pu être pire. Beto a donné l'avantage à l'Udinese à la 17e minute et ce n'est que dans le temps additionnel (92e) que le joueur vedette Zlatan Ibrahimovic a réussi à marquer un point. Alexis Saelemaekers était titulaire et a été remplacé à la 69e minute. Ibrahimovic a marqué son 300e but dans l'un des cinq grands championnats européens. Seuls deux joueurs l'ont fait avant lui : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il sera cependant compliqué pour le Suédois de 40 ans de les dépasser. Le Portugais en a en effet déjà marqué 483 buts, contre 475 pour l'Argentin.

Dimanche, l'AC Milan pourrait perdre la tête du championnat italien au profit de l'Inter. Le rival de la ville lombarde doit pour cela s'imposer face à Cagliari. Le Napoli de Dries Mertens reviendra, pour sa part, à la hauteur de l'équipe d'Alexis Saelemaekers s'il gagne contre Empoli.

En France, lors de la dix-huitième journée de Ligue 1, Reims, quatorzième au classement, s'est imposé 2-0 contre la lanterne rouge Saint-Etienne. Wout Faes et Thomas Foket ont contribué à la victoire pendant 90 minutes.