Les Belges à l'étranger : Praet renoue avec la victoire, Tielemans s'offre un doublé face à Newcastle

Premier League

Youri Tielemans a fêté son centième match de Premier League avec Leicester par une victoire 4-0 face à Newcastle dimanche. Le Diable Rouge s'est offert un doublé (38e sur penalty, 81e ) Averti (11e), Thimothy Castagne a également joué toute la rencontre avec les vainqueurs, Après seize journées, Leicester se hisse en 8e position (22 points) et Newcastle reste 19e et avant-dernier (10 points). Les Foxes ont pris la possession du ballon, mais ils ont dû patienter avant de noter leur première grosse occasion sur une tête de l'ex-Genkois Wilfred Ndidi (30e). Toutefois, Tielemans n'a pas manqué la possibilité d'inscrire son quatrième but de la saison en transformant un penalty accordé pour une faute de Jamal Lascelles sur James Maddison (38e, 1-0). Après le premier tir cadré de Newcastle par Joelinton capté sans problème par Kasper Schmeichel (53e), Leicester a repris le dessus et sur un service en or de Harvey Barnes, Patson Daka a inscrit son deuxième but en sept apparitions (57e, 2-0). Tielemans a signé un doublé (81e, 3-0) sur une passe de Maddison, qui a alourdi la marque à son tour (85e, 4-0).

Serie A

Après deux partages consécutifs, Torino a renoué avec la victoire en battant dimanche Bologne 2-1 dans un match de la 17e journée du championnat d'Italie de football. Dennis Praet a joué tout le match avec les vainqueurs et Arthur Theate, averti (27e), a été remplacé chez les visiteurs (84e). Torino a dominé la première période et a pris les devants par Antonio Sanabria (24e, 1-0). Les visités sont restés les plus dangereux après la reprise et ont doublé l'écart grâce à un autogoal (69e, 2-0). Au classement, Torino se gisse en 12e position (22 poits). Bologne, qui a réduit son retard sur un penalty transformé par Riccardo Orsolini (79e, 2-1), est 9e (24 points).

Eredivisie

Aux Pays-Bas, RKC et sa colonie belge se sont inclinés 2-1 à Twente. Ricky van Wolfswinkel (2e, 1-0) et Michel Vlap (5e, 2-0) , qui est prêté par Anderlecht, ont donné un double avantage aux visités. Celui-ci s'est révélé suffisant malgré le but rapide de Jens Odgaard (10e, 2-1). A Waalwijk, Dario Van den Buijs et Lennerd Daneels étaient titulaires. Le premier a été remplacé à la mi-temps par Shawn Adewoye, qui a été exclu (89e) et le second est sorti (65e). Thierry Lutonda est monté au jeu (65e). Sebbe Augustijns et Jens Teuckens sont restés sur le banc. Après 16 journées, Twente est 4e (28 points) et RKC 14e (15 points).

Vitesse s'est imposé 2-1 face à Heracles dimanche lors de la 16e journée du championnat. Auteur d'un doublé (31e, 49e pen), Lois Openda a joué un rôle en vue avant d'être remplacé (81e). Dans le camp adverse, Noah Fadiga, et Lucas Schoofs ont joué tout le match et Elia Sierra a cédé sa place (69e). Grâce à ce succès, l'équipe de Arnhem occupe la quatrième place (29 points) et Heracles, qui a ouvert la marque par Nikolai Laursen (22e), est 15e (14 points).

Groningue a arraché un point face à face à Feyenoord (1-1) Chez les visités, Cyril Ngongé a été remplacé (72e) alors que chez les Rotterdamois, Cyril Dessers est monté au jeu (69e). Marcos Senesi a ouvert la marque pour Feyenoord (60e), qui rejoint l'Ajax Amsterdam à la première place (36 points) mais avec un match de plus. Jorgen Strand Larsen a égalisé pour Groningue (65e), qui se retrouve 12e (19 points).

Ligue 1

En France, Lille et Lyon ont fait match nul (0-0). Chez les Dogues, Amadou Onana est monté au jeu (90e) tandis que Jason Denayer, blessé à la cheville, était absent chez les Gones. Après 18 journées, Lille est 11e (25 points) et Lyon 13e (23 points)