Europa League: énorme choc entre le Barça et Naples en seizièmes de finale

Les affiches des seizièmes de finale de l'Europa League sont connues ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sort n'a pas épargné le FC Barcelone. Eliminés de la Champions League, les Catalans devront affronter Naples, qui faisait partie des tirages les plus compliqués sur papier. Une affiche digne de la Champions League.



Rappelons que Lyon, Monaco, le Spartak Moscou, Francfort, Galatasaray, l'Etoile rouge de Belgrade, le Bayer Leverkusen et West Ham sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition en tant que vainqueur de groupe.



Les seizièmes de finale se disputeront en février (matches aller) et mars (matches retour).