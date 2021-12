Suite à un gros couac, le tirage au sort de la Champions League va être refait

Responsable "Les Sports+" et spécialiste Diables rouges

C'est presque étonnant que ce ne soit pas arrivé les autres années. Entre les restrictions géographiques et sportives (deux clubs d'un même pays ou issus d'un même groupe ne peuvent pas s'affronter), le tirage au sort des huitièmes de finale de C1 s'apparente parfois à un casse-tête.

Ce lundi, tout semblait se dérouler parfaitement après le tirage de la première affiche: Benfica-Real Madrid. Mais alors que Villarreal était la deuxième équipe "non tête de série" tirée, c'est Manchester United qui lui était attribué comme adversaire. Une erreur puisque les deux clubs se sont affronté en phase de groupes.

Une autre équipe était alors tirée au sort pour affronter les Espagnols: Manchester City. Et dans la foulée, le tirage se poursuivait comme si de rien n'était avec l'Atlético Madrid qui affrontait le Bayern Munich. Problème: il semblerait qu'aucune boule "Manchester United" n'ait été versée dans le saladier des adversaires potentiels de l'Atlético. Ce qu'un journaliste du média anglais "The Independant" a remarqué: "Il semble que la boule de Manchester United, dans le second pot de la ligne arrière en partant de la droite, n'a pas été incluse dans le tirage au sort de l'Atlético Madrid".

Le bad buzz n'a mis que quelques minutes à éclater et les équipes concernées, l'Atlético (qui avait hérité du Bayern) et Villarreal (qui devait affronter Manchester City) en tête, ont mis la pression sur l'UEFA pour refaire ce tirage au sort. A l'inverse, le Real Madrid a demandé à ce que son match contre Benfica soit maintenu puisque l'erreur est intervenue après que les Lisboètes leur soient attribués.

Finalement, l'UEFA communiquait à 13h44 que le tirage au sort serait entièrement refait à 15 heures. "En raison d'un problème technique avec le logiciel d'un fournisseur de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour jouer les autres, une erreur matérielle est survenue lors du tirage au sort. Par conséquent, le tirage a été déclaré nul et sera complètement refait à 15h00", a écrit l'UEFA sur son site.