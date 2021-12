Quelles affiches pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions ? Suivez le tirage au sort en direct dès midi !

C'est ce lundi midi, à Nyon, que se déroule le tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League. L'occasion de connaître les affiches des premiers "matches couperet" de la reine des coupes européennes.



Les vainqueurs de groupe sont têtes de série, à savoir: l'Ajax, le Bayern, la Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid. Ces huit équipes affronteront les deuxièmes de groupe que sont l'Atlético, Benfica, Chelsea, l'Inter, le PSG, Salzbourg, le Sporting Lisbonne et Villarreal.



Si le Losc représente clairement le tirage rêvé pour les équipes qui ont terminé à la deuxième place, le PSG n'y aura pas droit puisque deux formations d'un même pays ne peuvent pas s'affronter en huitièmes de finale. La restriction est la même concernant les équipes qui figuraient dans un même groupe.



Les matches aller se dérouleront les 15, 16, 22 et 23 février. Les matches retour se disputeront les 8, 9, 15 et 16 mars.