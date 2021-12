Le tirage a été refait: PSG-Real Madrid comme affiche principale

La Rédaction et belga

Le second tirage au sort a réservé de belles affiches.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de Champions League qui s'est déroulé à midi a donc été annulé après une énorme erreur. La deuxième version de ce tirage, qui a eu lieu lundi après-midi à Nyon, a eu pour résultat une affiche entre le PSG et le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard. Tenant du titre, le Chelsea de Romelu Lukaku a, comme lors du premier tirage, hérité de Lille et Amadou Onana.

Kevin De Bruyne et Manchester City affronteront le Sporting du Portugal, alors que Manchester United tombe sur l'Atletico Madrid de Yannick Carrasco. La Juventus de Koni De Winter sera opposée à Villareal, le Liverpool de Divock Origi à l'Inter Milan, tandis que Jan Vertonghen retrouvera son ancien club, l'Ajax, avec Benfica. Le Bayern Munich croisera de son côté la route de Salzbourg.

Seul club belge engagé en C1, le FC Bruges n'est pas parvenu à passer l'hiver européen, terminant dernier de son groupe derrière Manchester City, le PSG et le RB Leipzig.

Les matches aller se joueront les 15-16 et 22-23 février, les matches retour auront lieu les 8-9 et 15-16 mars 2022.

Ces 8e de finale seront les premiers joués sans la règle du but à l'extérieur, que l'UEFA a décidé de supprimer l'été dernier. En cas d'égalité au terme des deux rencontres, on jouera des prolongations, éventuellement suivies de tirs au but.



Toutes les affiches des huitièmes de finale: