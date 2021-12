Le grand Kevin De Bruyne est de retour et signe un doublé stratosphérique avec City

KDB is back ! Pas titulaire ce week-end lors de la victoire de City contre Wolverhampton, le Diable rouge a réalisé une énorme partie contre Leeds. Toujours pas de passe décisive pour le maître à jouer des Citizens. Mais un doublé qui va lui faire du bien. Alors que son équipe menait 2-0 après 13 petites minutes, le Belge a inscrit le troisième but des siens. Sur une passe en profondeur, il a facilement ajusté Meslier du pied gauche.

Déjà très bon la semaine dernière malgré la défaite des Citizens contre Leipzig en C1, le milieu de terrain a remis ça en seconde période. Après Riyad Mahrez, qui a marqué le quatrième but, De Bruyne a alourdi la marque pour porter le score à 5-0. Et de quelle manière. Isolé à 25 mètres, le Diable a envoyé un pétard qui est venu enlever la toile d'araignée du gardien français. Du très grand De Bruyne.

Le Belge n'avait plus marqué dans le championnat anglais depuis le 16 octobre face à Burnley. Une longue disette. Il s'agit du troisième et quatrième but de sa saison. De quoi lancer définitivement sa saison en Premier League.