"Exceptionnel", "Quel plaisir", "Le meilleur": la presse s'extasie sur le retour en forme de Kevin De Bruyne

Un petit conseil, ne cherchez plus Kevin De Bruyne, il est de retour ! Timide depuis le début de la saison à cause de problèmes physiques à répétition, le Diable a inscrit un doublé lors du carton de City face à Leeds (7-0). De quoi enthousiasmer la presse qui a été unanime ce mercredi matin. Dans son édition du jour, le Manchester Evening News lui a attribué la note de 9 sur 10: "Deux buts fabuleux. Et une demi-douzaine d'occasions pour les autres. Bref, il est définitivement de retour !", s'exclame le journal local.

Pour Eurosport UK, KDB était intenable et place également le Belge comme homme du match. "Le Belge a fait un retour fracassant en Premier League", commence le média. "Il a marqué son premier but grâce à sa vitesse et à son sens du but. Avant de marquer son deuxième but grâce à son incroyable frappe de balle." Eurosport précise également que d'autres auraient pu être désignés Man of the day. "En fait, plusieurs joueurs de Manchester City auraient pu être mis à l'honneur. Rodri étant particulièrement impressionnant avant d'être mis au repos."





La BBC estime elle que "Pep Guardiola a absolument besoin de ce De Bruyne-là." Dans un article sur son site internet, le média du service public craint pour la concurrence: "Si le fait que Manchester City ait marqué sept buts (lors de sa septième victoire consécutive en Premier League) n'était pas assez inquiétant pour ses rivaux pour le titre, il y avait aussi le retour en forme de Kevin de Bruyne."

Depuis ce week-end et la défaite de Chelsea, Manchester City est solide leader de Premier League. Pourtant, De Bruyne n'a pas encore montré tout ce dont il est capable. "Lorsqu'il a joué, il n'était pas au mieux de sa forme, mais sa prestation étincelante de mardi a rappelé à quel point il est bon en pleine possession de ses moyens, et combien il est important pour la défense du titre de son équipe", conclut-il.

"Tout simplement exceptionnel"

Sur BT Sports, deux consultants n'ont pas tari d'éloges sur le Belge de 30 ans. Sur le plateau d'après match, Joleon Lescott, l'ancien défenseur de City, a estimé que la prestation du milieu avait été "exceptionnelle". "Depuis le début de la saison, il a lutté avec le Covid et les blessures. Mais contre Leeds, il n'a absolument rien raté. Tout ce qu'il a touché était magique. Et puis, sa finition sur son second but était tout ce que nous avons vu ces dernières années. Au milieu, il avait des hectares pour préparer sa frappe et lorsque vous donnez autant d'espace à un joueur de sa qualité... Quand il réalise une telle performance, il est tout simplement exceptionnel. Il a démontré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs au monde."

Lui aussi présent sur le plateau, Owen Hargreaves a même osé une comparaison flatteuse. "Cette frappe me rappelle Stevie G (NDLR Gerrard), il avait l'habitude de frapper fort mais avec précision. Chaque fois qu'il tire de là, vous avez envie que De Bruyne fasse mouche. Tout ce qu'il a fait ce soir était si efficace. Quel plaisir de le regarder jouer ! Il donne l'impression tout est bien trop facile."





A la fin de la rencontre, Pep Guardiola s'est évidemment montré satisfait. "Je suis vraiment content qu'il revienne petit à petit parce qu'il a eu beaucoup de difficultés en début de saison", a commencé le Catalan. "Il a joué des matchs importants, pas à son meilleur niveau de forme. Puis, il a retrouvé un peu de rythme et de tempo mais il a eu Covid. J'espère qu'il pourra maintenir ce rythme plus longtemps, car nous avons absolument besoin de lui."

Dans ce type de confrontation, difficile de faire mieux selon l'entraîneur. "Face aux Wolves, il manquait un peu de rythme contre une équipe qui jouait très bas. Mais c'est normal. Dans un match plus ouvert, Kevin De Bruyne est le meilleur au monde dans la transition du ballon."

Comme d'habitude, KDB s'est montré lucide au moment d'analyser sa performance. "Beaucoup de choses se sont passées cette année, un peu hors de mon contrôle", a-t-il déclaré après la rencontre pour BT Sport. "La seule chose que je pouvais faire était de travailler dur et de revenir aussi vite que possible. J'ai joué de malchance car au moment où je revenais, j'ai attrapé le covid. Tout cela est derrière et moi et je travaille dur dur pour revenir à un bon niveau."

Plus que jamais, la concurrence peut s'inquiéter d'un retour en forme de De Bruyne. Car s'il a marqué son troisième et quatrième but, le maître à jouer des Citizens n'a toujours pas offert une passe décisive en PL. Cela promet avant un Boxing Day qui s'annonce décisif pour la course au titre.