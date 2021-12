Le clan Ivan Leko répond à Dejan Veljkovic: le Croate attaque l'ancien agent en justice

Editeur DH, S+ et journaliste foot étranger

Ivan Leko ne compte pas se laisser faire et va attaquer Dejan Veljkovic en justice.

En plus d'un livre qui sort ce mercredi, Dejan Veljkovic faisait également l'objet d'une émission sur la VRT ce mardi soir. Ainsi, pour la première fois depuis le scandale du "Footbelgate", l'ancien agent de joueur a pu s'exprimer dans le documentaire Pano. Et le moins que l'on puisse écrire est qu'il ne va pas de main morte ! Parmi les personnes touchées: un certain Ivan Leko.

"Ivan était un bon ami", explique l'intermédiaire controversé. "Je l'ai aidé lors de son transfert à Lokeren (NDLR, le Croate a signé à Lokeren en 2010 en provenance du Beerschot). Lorsque Steven De Petter a été transféré en 2016 (NDLR de Malines à Saint-Trond, club entraîné à l'époque par Leko), il a reçu deux fois 6 000 euros. Plus tard, je lui ai versé une partie de la commission sur les transferts de Tomecak, Rits et Letica au Club de Bruges (NDLR, lorsque Leko entraînait le Club de Bruges)." Dejan Veljkovic explique également que dans certains cas, "une commission a été convenue pour Leko, mais l'argent n'a finalement pas été versé."

Des accusations très graves qui n'ont pas tardé à faire réagir le clan Leko. Sur Radio 1, Walter Van Steenbrugge, l'avocat de l'entraîneur est monté au créneau.

L'ancien agent de joueur Dejan Veljkovic s'est exprimé pour la première fois sur le scandale de fraude dans le football belge, dont il est la figure centrale, dans l'émission Pano sur la VRT. "Pendant une heure, il a eu toute l'attention, une vraie scène médiatique mais sans aucun contradicteur. C'est sans précédent", a-t-il commencé. "Je m'attendais à une telle interview. Ce sont des mensonges qui s'entremêlent à la vérité. Forcément, tout semble dès lors crédible. Mais cela ne l'est pas !"

Depuis le début de l'année 2020, Ivan Leko travaille en Chine depuis son départ de l'Antwerp. Pour son avocat, le Croate souffre de ce reportage. "En tant que coach, la fin d'année est le bon moment pour négocier un bon contrat. La réputation de mon client est ternie. Veljkovic cible clairement Ivan Leko avec des mensonges. Je ne vais pas faire le procès ici. Mais j'ai en ma possession suffisamment de preuves pour mettre en doute la crédibilité de l'ancien agent", a-t-il affirmé.

Résultat des courses: l'avocat va envoyer ce mercredi par voie d'huissier une lettre de mise en demeure à Dejan Veljkovic