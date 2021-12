Standard - Beerschot : la décision est tombée, le match n'aura pas lieu !

Le verdict était redouté, il vient de tomber : Standard-Beerschot n'aura pas lieu ce mercredi soir. La rencontre de D1A est reportée, peut-être au 30 décembre, date proposée mais encore à confirmer, selon nos infos.

Les tensions entre la police et la ministre de l’Intérieur, au sujet de la revalorisation salariale et les moyens octroyés, auront donc eu raison du choc entre les Rouches et les Anversois. C'est le bourgmestre de Liège qui a pris la décision, face à l'impossibilité de déployer des policiers afin d'encadrer la rencontre.