L'Antwerp remporte un duel de haut vol contre Eupen

Jeudi soir, l'Antwerp a battu Eupen, 4-2, dans le cadre de la 19e journée du championnat de Belgique. Les buts anversois ont été inscrits par Samatta (27e), Benson (40e), Nainggolan (48e) et Verstraete (90e+5), les eupenois par Keita (44e) et Prevljak (77e). Grâce à cette victoire, l'Antwerp remonte sur le podium. L'Antwerp et Verstraete se sont fait peur en début de rencontre, en concédant une occasion à Prevljak, dont la frappe a finalement atterri dans les bras de Butez (7e). Plus tard, Agbadou est parvenu à isoler Déom en profondeur, mais sa frappe croisée rencontrait elle aussi un Butez attentif (23e). Pas secoué pour autant, l'Antwerp est parvenu à prendre l'avantage avant la demi-heure lorsque Benson, après avoir éliminé son opposant direct, a déposé un ballon sur la tête de Samatta qui ne s'est pas privé de l'envoyer dans la lucarne d'un Himmelman impuissant (1-0, 27e).

Dans la foulée, ce dernier s'est néanmoins imposé à bout portant face à De Laet après une chevauchée fantastique du capitaine anversois (34e). Alors que Beck avait manqué le cadre en étant à la réception d'un centre tendu de Déom (35e), Benson s'est offert son propre but en rentrant dans le jeu depuis son flanc droit pour propulser une frappe du pied gauche au fond des filets (2-0, 40e). Eupen, toujours à la lutte, est néanmoins parvenu à se remettre en course peu avant la mi-temps. Keita, à la récupération d'un corner dégagé par la défense, a décoché un missile des 20 mètres en première intention qui est allé droit dans la lunette (2-1, 44e).

Pas en reste, Nainggolan a écœuré Himmelman et les Eupenois dès le retour des vestiaires. En effet, le 'Ninja' a répondu au but extraordinaire de Keita par une frappe du droit en déséquilibre de l'extérieur de la surface qui a semblé planer jusqu'à se loger dans le plafond du but (3-1, 48e). Ritchie De Laet est ensuite passé tout près du coup de grâce, en manquant de peu un centre de Benson au deuxième poteau (55e).

Au début du dernier quart d'heure, Ngoy s'est glissé parmi les médians anversois avant de trouver dans un trou de souris Prevljak, lequel se faisait une joie de pousser du bout du pied le ballon au-delà de Butez (3-2, 78e). Alors qu'Eupen mettait la pression sur l'Antwerp pour revenir en fin de rencontre, notamment avec des frappes de Prevljak (79e, 90e+3) et Ngoy (86e), ce sont les visités qui ont finalement inscrit un dernier but, avec Verstraete à la conclusion d'une action décousue, témoignant d'une fin de match disputée par les deux équipes jusqu'au dernier souffle (4-2, 90e+5).

L'Antwerp se remet sur les rails après son échec face au Standard et pointe à la 3e place du classement avec 36 points. Eupen est aux portes des places qualificatives pour les playoffs avec 25 points, en 9e position, à 3 longueurs de Courtrai.