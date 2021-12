Officiel: Francky Dury n'est plus l'entraîneur de Zulte Waregem

Le club a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel. Davy De fauw et Timmy Simons reprennent ensemble les fonctions du désormais ex-coach de Zulte. 17e de Pro League, le club arc-en-ciel se situe à huit points de la dernière place. Surtout, Francky Dury et ses hommes viennent d'enchaîner quatre défaites de rang.

Il s'agit déjà du cinquième entraîneur de D1A qui saute cette année. Arrivé en 1994, alors que le club s'appelait encore le Zultse VV, il a absolument tout connu avec son club de coeur. Les montées comme les relégations en passant par un titre qui lui a échappé de peu face au RSCA. Entre la fusion et la nouvelle version de Zulte, il a disputé 619 rencontres ! Une longévité incroyable.

il avait tenté une première fois sa chance à Gand en 2010. Pendant quelques mois, il a aussi été engagé en tant que coach des U21 belges. Mais son cocon lui a tellement manqué qu'il avait fait son retour un an et demi après son départ.

"Le club remercie Francky Dury pour son engagement et regrette de devoir faire des adieux à un entraîneur qui, au cours des 20 dernières années, a réalisé un bilan exceptionnel", annonce le communiqué.

Mais la pression était devenu trop forte: "Sur le plan sportif, le SV Zulte Waregem est en dessous des objectifs fixés depuis des mois", tranche le club. "Après une analyse approfondie, il apparaît qu'un changement d'entraîneur est nécessaire et le club a trouvé un accord avec Francky Dury. Pour certains, cette décision peut être trop précoce, pour d'autres trop tardive. Mais le changement sportif que le club espérait ne s'est pas produit."

Pour conclure, le club a souhaité surtout remercier son coach historique: "Au cours des 20 dernières années, l'Essevee a été promu en première division avec lui, a remporté deux fois la Coupe de Belgique, a disputé plusieurs campagnes européennes et est devenu vice-champion de la Jupiler Pro League."

Une page se tourne donc au Essevee.