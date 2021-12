Rafael Nadal battu par Andy Murray pour son retour sur le court

Écarté quatre mois à cause d'une blessure au pied, Rafael Nadal a repris le tennis vendredi au tournoi exhibition d'Abou Dhabi.

L'Espagnol, qui voulait avant tout évaluer sa condition physique, s'est incliné 6-3, 7-5 face au Britannique Andy Murray en demi-finales du Mubadala World Tennis Championship.

Nadal, 35 ans, souffre du pied depuis les premières années de sa carrière. Le réveil de cette blessure depuis six mois l'a contraint cette année à manquer Wimbledon et l'US Open. Le Majorquin aux 20 titres en Grand Chelem va jouer un second match à Abou Dhabi, où il affrontera Denis Shapovalov dans le match pour la 3e place. Le Canadien s'est incliné 7-6, 3-6, 6-4 dans l'autre demi-finale face au Russe Andrey Rublev, qui affrontera Andy Murray en finale. Après Abou Dhabi, Rafael Nadal n'a prévu de disputer qu'un tournoi officiel avant le premier Grand Chelem de l'année (17 janvier) pour lequel il préfère pour l'instant ne pas afficher ses ambitions.