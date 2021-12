"C'est maintenant ou jamais pour Eden Hazard": le Diable sera (enfin) titulaire avec le Real ce dimanche

Comme nous vous l'expliquions ce vendredi, plusieurs cas de Covid sont recensés au Real Madrid. Et alors qu'Eden Hazard est de plus en plus annoncé sur le départ (même le Losc pourrait être une piste), Ancelotti a assuré ce samedi en conférence de presse qu'il n'était pas question de le laisser partir en janvier. Mieux encore: le joueur va profiter de l'épidémie pour recevoir une ultime chance de se montrer dans le club de ses rêves. Carlo Ancelotti l'a confirmé: il sera bien titulaire ce dimanche !



En l'absence de Rodrygo, Bale et Asensio au rayon des joueurs offensifs, alors que Karim Benzema est également incertain à cause d'un souci musculaire, l'entraîneur italien veut s'appuyer sur la bonne forme du Belge: "Au delà des absences, il s'est bien entraîné et mérite de jouer".



Le quotidien As n'y va pas par quatre chemins en plaçant le Diable rouge en Une: "Hazard, maintenant ou jamais". Et d'expliquer: "Il n'a joué que 424 minutes cette saison. Ancelotti devra faire un choix entre Lucas Vazquez et lui", choix qui semble avoir été fait, alors que Vinicius Junior évoluera sans aucun doute sur le flanc gauche.









En attendant, Eden semble prêt à montrer de quoi il est capable, à l'image de ces deux belles actions ponctuées de deux buts à l'entraînement, cette semaine.