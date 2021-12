Luka Elsner est optimiste: "À nous de choisir quel visage montrer"

L’ère Elsner avait commencé par un partage frustrant face à OHL (2-2, avec un retour des Louvanistes dans les derniers instants), le 16 octobre. Elle se poursuit, deux mois plus tard, par un déplacement chez les hommes de Marc Brys. L’occasion pour le coach liégeois de faire un premier bilan.

"On ne peut évidemment pas être totalement satisfaits, explique-t-il. Mais cette période nous a permis de réfléchir et de tirer les bons constats. On veut installer des valeurs un peu plus fortes sur le long terme, une capacité de résistance plus grande et une mentalité de gagnant. Cela prend du temps et c'est un travail de longue haleine mais je pense que nous sommes sur la bonne voie."

La première période face à l'Antwerp, peut-être la meilleur depuis le début de la saison, incite à l'optimisme. "Il y avait un pressing constant sur le porteur du ballon et on a continuellement gêné l'adversaire. On est parvenu à se créer des occasions. Mais on doit avoir plus d'efficacité, même si j'étais très satisfait qu'on puisse marquer trois buts dimanche dernier. Globalement, ce que nous avons proposé avant la pause était abouti et ressemble au visage qu'on doit montrer tout le temps. Mais ce visage positif est gâché par des coups de mou, qui durent trop longtemps. Et où on encaisse. Dans ces moments-là, on montre un autre visage, à l'opposé du premier. On devient une équipe banale, sans courses ni intensité. Mais nous sommes maîtres de cette situation : c'est nous qui décidons quel visage on veut montrer."

Et ce que Luka Elsner a vu cette semaine, malgré le report du match face au Beerschot, le rassure sur ce point. "Le niveau d'exigence était élevé, je dirais même supérieur. J'ai senti une équipe qui ne voulait pas se relâcher. Si on parvient à reproduire ça durant 95 minutes le dimanche, on va gagner des matchs."