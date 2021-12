Accueil Sports Football Eden Hazard: dernière danse ou nouvelle chance ? Carlo Ancelotti l’a assuré : Eden Hazard sera enfin titulaire ce dimanche. Une première depuis le 28 septembre. ©AP Louis Janssen

La presse espagnole a d'ores et déjà mis la pression sur ses épaules. "Son moment le plus décisif", écrit Marca. "Maintenant ou jamais", titre AS. "Sa dernière chance", ose Sport. "Il n'a plus de marge d'erreur", avance El...